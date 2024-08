Atletica, Luca Sito: “Questa Olimpiade è stata un di più dopo gli Europei”

Luca Sito ha chiuso con l’eliminazione il suo percorso nei 400 metri piani alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro, che ha corso in 45.01 nella sua semifinale, nulla ha potuto di fronte ai mostri sacri della specialità.

Intervistato dai microfoni di Rai Sport, il classe 2003 ha detto: “Ho visto delle semifinali pazzesche. Penso che Hudson-Smith sia il favorito per vincere la gara. Non riesco a dare un voto alla mia prestazione, ma penso di aver dato il meglio. Nella mia serie avevo all’interno tutti i migliori”.

“Credo comunque – ha aggiunto – di aver fatto un’ottima prova: 45.01 mi soddisfa, considerando anche che è la quarta gara in cinque giorni comprendendo anche le staffette. Non mi sono scomposto troppo, anche quando Kirani James mi ha preso e superato, anche perché altrimenti sarei morto”.

Infine Luca Sito ha concluso dicendo: “Sono soddisfatto di questa Olimpiade a livello individuale, ora pensiamo alla staffetta, dove siamo una bella squadra: ci siamo parlati, pensiamo di provare a entrare in finale. Sappiamo di dover essere tutti al 100%. Sappiamo che Sibilio potrebbe avere nello stesso giorno la finale dei 400 ostacoli, ma cercheremo di trovare una soluzione, intanto tiferemo per lui. Questa Olimpiade per me, dopo gli Europei, è un tutto in più per la mia carriera e per la mia esperienza”.