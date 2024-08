Atletica, Luca Sito corre con personalità la semifinale alle Olimpiadi. James davanti a Hall sui 400

Luca Sito ha corso senza timori reverenziali la semifinale dei 400 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, correndo con personalità in corsia 9 (quella più esterna) dopo aver superato il turno con un brillante 44.99. Il 21enne lombardo, che due mesi fa aveva siglato il record nazionale di 44.75 in occasione degli Europei di Roma, ha distribuito bene lo sforzo e ha chiuso al quarto posto nella seconda semifinale con il tempo di 45.01.

L’azzurro sta mettendo consistenza e continuità nei propri risultati al debutto dei Giochi, tra l’altro dopo aver gareggiato con la 4×400 mista che ha disputato la finale, e ha di fronte a sé un futuro estremamente promettente. Nella sua semifinale si è imposto il grenardino Kirani James (43.78 per il Campione Olimpico di Londra 2012) davanti allo zambiano Muzala Samukonga (43.81, record nazionale) e allo statunitense Christopher Bailey (44.31).

Luca Sito tornerà in pista per cercare un risultato di rilievo con 4×400 maschile. Quello di James è il miglior crono del turno, nella prima batteria si è imposto lo statunitense Quincy Hall (43.95) davanti al trinidegno Jereem Richards (44.33), nella terza serie hanno staccato il biglietto il britannico Matthew Hudson-Smith (44.07 per il primatista europeo), lo statunitense Michael Norman (44.26) e il nigeriano Samuel Ogazi (44.41).