Giornata di vigilia per la 4×100 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: giovedì 8 agosto (ore 11.35) si disputeranno le batterie della staffetta veloce sulla pista dello Stade de France. L’Italia si presenta all’appuntamento da Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e dopo aver ottenuto risultato di lusso nelle ultime due stagioni, come la medaglia d’argento ai Mondiali 2023 e l’oro agli Europei 2024. Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo deve ancora comunicare la composizione del quartetto che andrà a caccia della finale di venerdì: passato le prime tre classificate in ciascuna delle due batterie e i due migliori tempi di ripescaggio.

L’Italia è stata inserita nella prima batteria, gli azzurri correranno in ottava corsia 8 e troveranno due avversari di lusso, ovvero i favoritissimi USA di Noah Lyles (oro nella gara regina), Fred Kerley (bronzo sui 100) e Kenneth Bednarek (sesto domenica sera) e la temibile Gran Bretagna. I due rivali correranno alle spalle di Marcell Jacobs e compagni: britannici in corsia 5 e americani in corsia 6, anticipati dal Giappone (corsia 7). L’Australia è al largo (corsia 9), all’interno la Nigeria (2), l’Olanda (3) e il Sudafrica di Akani Simbine (corsia 4 per il quartetto guidato dal quarto uomo più veloce al mondo).

A CHE ORA L’ITALIA DELLA 4X100 ALLE OLIMPIADI

Giovedì 8 agosto

Ore 11.35 4×100, batterie

IN CHE CORSIA L’ITALIA DELLA 4X400 ALLE OLIMPIADI

Corsia 8 in batterie.

CHI SI QUALIFICA IN FINALE

Le prime tre classificate di ciascuna batteria e i due migliori tempi di ripescaggio.

BATTERIA 4X100 OLIMPIADI PARIGI 2024

2. Nigeria

3. Paesi Bassi

4. Sudafrica

5. Gran Bretagna

6. USA

7. Giappone

8. Italia

9. Australia