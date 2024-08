L’Italia non riesce nell’impresa di qualificarsi per la finale della 4×400 femminile alle Olimpiadi 2024. Il quartetto azzurro si ferma al quinto posto nella seconda batteria, con un tempo totale di 3’26″50 (nono tempo totale, primo delle escluse). Un riscontro cronometrico che non vale come ripescaggio, con l’ingresso tra le migliori otto che era distante poco più di mezzo secondo.

Una prima frazione di Accame in 52″50 non spettacolare, che ha costretto subito le azzurre ad inseguire. Testimone passato a Polinari, che dopo una prima parte tirata a tutta ha subito un po’ sul rettilineo finale (51″90). L’Italia a metà gara era settima, e una buonissima Trevisan da 50″80 riporta le azzurre in quarta posizione e in lotta per il passaggio del turno. Ci prova Mangione a non perdere contatto con le prime, ma negli ultimi cento non riesce a trovare lo spunto per centrare la qualificazione.

Ilaria Elvira Accame: “Ci abbiamo provato, abbiamo dato tutto, ma non è bastato. Ci dispiace“.

Anna Polinari: “Sono stata ostacolata al cambio, la polacca mi ha tagliato la strada all’interno e ho perso un po’ di tempo. Ci abbiamo provato, peccato perché la finale era alla portata”

Giancarla Trevisan: “Sono soddisfatta della mia frazione, ho corso bene. Sono orgogliosa delle mie compagne, mi dispiace ma ci abbiamo provato. La finale non era lontanissima“.

Alice Mangione: “La stanchezza si inizia a far sentire. Abbiamo fatto una bella gara, forse la finale era alla nostra portata“.