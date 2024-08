Atletica, le prossime gare e dove rivedremo gli italiani: Jacobs riparte dalla Polonia

L’atletica si è fermata per qualche giorno dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. La Regina degli Sport ha regalato grandissimo spettacolo ai Giochi, con una serie di record del mondo e di prestazioni davvero encomiabili. Allo Stade de France e lungo le strade della capitale francese abbiamo assistito a undici giorni di altissimo spessore agonistico e il divertimento non è mancato. La settimana di Ferragosto non propone gare di primaria importanza, ma tra qualche giorno l’atletica riaccenderà i motori per vivere il suo finale di stagione.

Quando ricomincia l’atletica dopo le Olimpiadi? Si riparte il 22 agosto con una tappa di Diamond League a Losanna: il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarcherà in Svizzera, per poi andare a Chorzow (Polonia) il 25 agosto. Il 30 agosto, invece, appuntamento imperdibile allo Stadio Olimpico di Roma con il Golden Gala: la tappa italiana della Diamond League intitolata a Pietro Mennea allieterà il pubblico della capitale.

I migliori prospetti giovanili, invece, saranno impegnati a Lima (Perù), dove dal 27 al 31 agosto si disputeranno i Mondiali Under 20. Da non perdere anche il tradizionale Palio della Quercia a Rovereto il 31 agosto. Questi sono i grandi appuntamenti di agosto dell’atletica dopo le Olimpiadi, ma poi si proseguirà fino a metà settembre quando ormai l’estate ci starà per salutare.

Dove rivedremo gli italiani in gara? Tanti appuntamenti degli azzurri devono ancora essere comunicati ufficialmente, di sicuro Marcell Jacobs ripartirà domenica 25 agosto a Chorzow, mentre Leonardo Fabbri sarà impegnato al Golden Gala dove tanti nostri portacolori rimetteranno piede in pista e in pedana. I giovani saranno ai Mondiali 2020, su tutti Valensin e Nappi.

CALENDARIO ATLETICA DOPO LE OLIMPIADI

22 agosto Diamond League a Losanna (Svizzera)

25 agosto Diamond League in Silesia (Polonia)

27-31 agosto Mondiali Under 20 a Lima (Perù)

30 agosto Diamond League (Golden Gala) a Roma (Italia)

31 agosto Palio della Quercia a Rovereto (Italia)