Atletica, Larissa Iapichino non sarà al Golden Gala. Definita la gara del rientro: “Necessaria una pausa”

Mettere i puntini sulle i. Larissa Iapichino è stata al centro dell’attenzione dopo l’uscita di un’intervista che l’atleta nostrana ha concesso a Repubblica e in cui ha parlato del momento che sta vivendo come atleta e ragazza. Reduce dal quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella Finale del salto in lungo, dove l’azzurra avrebbe sperato di conquistare una medaglia, Larissa si è espressa in questi termini sulla testata.

“Anche gli atleti sono persone, prima che macchine da performance. Ci sono schemi mentali imprevedibili, questioni personali mai venute a galla prima che si riflettano in gara. Rimandare all’infinito alla fine ti presenta il conto“. Diversi hanno ripreso queste parole, interpretandole come un periodo di distacco dall’agonismo vero e proprio.

Una chiara smentita in questo senso è arrivata proprio dall’atleta toscana attraverso una storia su Instagram: “Giusto per mettere le cose in chiaro: in questo momento sto vivendo un momento di “down”. Ho ritenuto di dovermi fermare un attimo per potermi ricaricare sotto tutti i punti di vista e di rivedere la mia programmazione agonistica. Questo non implica che io mi stia prendendo una pausa dall’atletica (libera e distorta interpretazioni di molti). La mia stagione non finisce qui: sarò presente alla Finale di Diamond League a Bruxelles. Detto questo, grazie del supporto. A presto“.

Pertanto, la nostra portacolori salterà l’appuntamento del Golden Gala (30 agosto) per gestire il periodo di scarico neuro-muscolare (fonte: QA) e preparare l’ultimo grande appuntamento stagionale, vale a dire la citata finale di Diamond League di Bruxelles del 13-14 settembre.

Il tutto poi sarà calibrato per la prossima stagione, in cui i Mondiali di Tokyo a settembre saranno la priorità. L’azzurra va in cerca di un ulteriore salto di qualità, dopo aver raggiunto una certa costanza su ottimi livelli, come l’argento europeo e la quarta piazza ai Giochi confermano.