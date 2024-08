L’Italia si presenterà con grande ambizioni alla finale della 4×100 maschile che questa sera animerà le Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale cercherà di conquistare una medaglia dopo l’apoteosi di tre anni fa, seguita dall’argento ai Mondiali 2023 e dall’oro agli Europei 2024: la staffetta veloce del Bel Paese ha tutte le carte in regola per sognare in grande, anche se la corsia 2 non sarà semplice da digerire. Bisognerà essere fluidi nei cambi, fare viaggiare il testimone ed essere il più veloce possibile: gli USA sembrano inarrivabili (anche se sarà assente Noah Lyles), ma Gran Bretagna, Sudafrica, Giappone, Cina, Francia, Canada appaiono alla portata.

Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo ha operato un cambio di formazione rispetto alla batteria di ieri: dentro Lorenzo Patta, fuori Matteo Melluzzo. Il sardo verrà schierato in terza frazione, ritrovando lo spazio ricoperto nelle ultime due stagioni e sarà chiamato a pennellare la seconda curva: al momento offre più garanzie nel fondamentale rispetto a Desalu, che comunque è piaciuto in questa avventura a cinque cerchi. Ricordiamo che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 venne schierato in apertura, seguito da Jacobs, Desalu, Tortu: rispetto alla formazione dell’antologia c’è stato un cambio.

Marcell Jacobs sarà la locomotiva in seconda frazione: il Messia dovrà fare andare tutti i suoi cavalli e tenere in altro il quartetto, il velocista lombardo prenderà il testimone da Matteo Melluzzo, confermato al lancio dopo la vittoria agli Europei e la batteria di ieri. Il siciliano è in grado di macinare velocità e poi fungere da molla per Jacobs. L’ultima frazione non si cambia: Filippo Tortu, l’icona della staffetta chiamato a trasformarsi ancora una volta con un bastoncino in mano.

FORMAZIONE ITALIA FINALE 4X100 OLIMPIADI

Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu.