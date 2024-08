Atletica, Jacobs e Fabbri protagonisti in Diamond League: sfilza di italiani a Chorzow, Tamberi in entry-list

Una nutrita pattuglia italiana sarà protagonista a Chorzow (Polonia), dove domenica 25 agosto andrà in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera.

Sui 100 metri, che però sono al di fuori del circuito della Diamond League, vedremo all’opera Marcell Jacobs e Chituru Ali: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si rimetterà in gioco dopo il quinto posto di Parigi con 9.85, mentre il comasco ci riproverà dopo la semifinale a cinque cerchi e il 9.96 corso a Turku. Gli azzurri incroceranno l’argento e il bronzo delle Olimpiadi, ovvero il giamaicano Kishane Thompson e lo statunitense Fred Kerley, ma anche altri big come i giamaicani Ackeem Blake e Rohan Watson, lo statunitense Christian Coleman, il britannico Jeremiah Azu e il keniano Ferdinand Omanyala.

Gianmarco Tamberi è presente nella start-list della gara di salto in alto, ma la sua presenza dipenderà da come si riprenderà dal calcolo renale. In gara Stefano Sottile dopo il superlativo quarto posto di Parigi con un balzo da 2.34 metri, saranno presenti anche il neozelandese Hamish Kerr (Campione Olimpico) e il sudcoreano Sanghyeok Woo.

Leonardo Fabbri si rimetterà in gioco dopo la delusione olimpica: il primatista italiano di getto del peso (22.95 metri) ritroverà tutto il podio di Parigi, ovvero gli statunitensi Rayn Crouser e Joe Kovacs e il giamaicano Rajindra Campbell, cercando una nuova vittoria dopo quella ottenuta a Londra prima dell’avventura nella capitale francese.

Fausto Desalu si rimetterà in gioco dopo aver sfiorato la qualificazione alla finale dei 200 metri alle Olimpiadi. Il velocista lombardo incrocerà un parterre davvero da urlo guidato dal botswano Letsile Tebogo (oro a Parigi) e dagli statunitensi Kenneth Bednarek, Kyree King ed Erriyon Knighton. Dopo aver fornito una prestazione degna della finale ai Giochi, Dariya Derkach si è meritata l’invito per la gara del salto triplo dove se la dovà vedere con le cubane Leyanis Perez e Liadagmis Povea e le giamaicane Shanieka Ricketts e Ackelia Smith.

Pietro Arese si cimenterà sui 3000 metri dopo aver siglato il record italiano sulla mezza distanza: il piemontese si muoverà in una gara di altissimo spessore tecnico con gli etiopi Beirh Aregawi, Selemon Barega, Telahun Bekele, Yomif Kejelcha, il norvegese Jakob Ingebrigtsen, i keniani Nicholas Kipkorir e Ronald Kwemoi.