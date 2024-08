Atletica, Italia ambiziosa alla vigilia dei Mondiali U20 di Lima. Test importante per tanti giovani talenti azzurri

Giornata di vigilia in vista della prima giornata dei Campionati Mondiali Under 20 di atletica 2024, che si terranno a Lima (Perù) da martedì 27 a sabato 31 agosto. Si tratta della ventesima edizione della rassegna iridata juniores, riservata per l’occasione agli atleti nati non prima del 1° gennaio 2005 e con in palio complessivamente 45 titoli.

In attesa dell’entry list definitiva della manifestazione, l’Italia ha convocato per la trasferta sudamericana 60 ragazzi (31 uomini e 29 donne) tra gare individuali e staffette. Nonostante l’assenza di Mattia Furlani, potenzialmente eleggibile ma fuori dai giochi dopo una stagione senior da assoluto protagonista in cui si è tolto la soddisfazione di salire sul podio olimpico, la spedizione azzurra si preannuncia abbastanza ambiziosa e con diverse carte interessanti da medaglia.

Tra le punte di diamante della squadra italiana impegnata a Lima possiamo citare sicuramente lo sprinter Eduardo Longobardi, sceso a 20.53 nei 200 metri ai campionati italiani U20 di Rieti, i marciatori plurimedagliati giovanili Giulia Gabriele e Giuseppe Disabato, la saltatrice in alto Aurora Vicini (che ha già debuttato con la nazionale maggiore agli Europei di Roma) ed il lunghista classe 2008 Daniele Inzoli, spintosi quest’anno fino a 7.90 metri.

Da seguire con attenzione (magari non in ottica podio, ma per un possibile progresso incoraggiante in prospettiva) anche i vari Lucio Visca nel giavellotto, Erika Saraceni nel triplo, Matteo Togni sui 110 hs, Ngalula Kabangu negli 800 e alcuni reduci del trionfale Europeo U18 di un mese fa come Diego Nappi (oro sui 200, selezionato per la staffetta 4×100) e le protagoniste della doppietta continentale sul mezzo giro di pista tra le allieve Elisa Valensin (convocata per i 400 e le staffette) e Margherita Castellani (a disposizione per le staffette).