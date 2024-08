Atletica, Giuliana Chiara Filippi nona nel salto in lungo alle Paralimpiadi

Giuliana Chiara Filippi ha concluso al nono posto la gara di salto in lungo (categoria T64) alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’atleta italiana si è resa protagonista di un balzo da 4.54 metri al secondo tentativo (supportata da un vento a favore di 0,6 m/s), dopo un iniziale 4.49 (-0,3 m/s) e seguito da un nullo. La classe 2005 ha replicato il piazzamento ottenuto ai Mondiali di atletica paralimpica disputati lo scorso anno proprio nella capitale francese.

L’azzurra non è così riuscita a rientrare nelle prime otto posizioni che hanno garantito la possibilità di saltare per altre tre volte in modo da migliorare la misura. La gara è stata vinta dall’olandese Fleur Jong, capace di firmare il nuovo record paralimpico con un meraviglioso salto da 6.53 metri, grazie a cui ha ampiamente distaccato la connazionale Marlene van Gansewinkel (5.87) e la statunitense B Hatz (5.38), che per solo tre centimetri ha negato la tripletta ai Paesi Bassi (Kiki Hendriks quarta con 5.35).