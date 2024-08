Atletica, Gianmarco Tamberi partito per Parigi: il campione azzurro vuole gareggiare!

Una sfida anche contro il destino per Gianmarco Tamberi queste Olimpiadi di Parigi 2024. Il portabandiera della squadra azzurra ai Giochi, medaglia d’oro a Tokyo nel salto in alto, aveva dovuto tribolare non poco per acciacchi di vario genere che non gli avevano permesso di gareggiare prima degli Europei 2024 a Roma. Nonostante questo, grazie a una prestazione sensazionale, Gimbo si era imposto allo Stadio Olimpico.

Posteriormente, gli eventi negativi si sono susseguiti: un problema di natura muscolare, la perdita della fede matrimoniale nella cerimonia d’apertura della rassegna a Cinque Cerchi sulla Senna, ma cosa peggiore è stato quello di un “probabile calcolo renale“.

Tamberi, infatti, ha avuto 38.8 di febbre e dovuto rinviare la partenza alla volta della capitale francese. “Prego che finisca questo incubo, ma una cosa è certa: su quella pedana ci sarò, qualsiasi sia la mia condizione“, aveva scritto sui social ieri. Oggi, sempre su Instagram, Gimbo ha pubblicato una storia in cui ha informato della sua partenza da Fiumicino poco dopo le 16.30 con un volo di linea Ita Airways.

Il campione nostrano è stato riconosciuto da qualche appassionato, nonostante avesse il cappuccio calato e la mascherina a coprire naso e bocca. E così, ha anche concesso dei selfie. A bordo dell’aereo l’azzurro, sua moglie Chiara e lo staff tecnico. “Una cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi possa essere la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!“, aveva concluso ieri nel suo messaggio l’azzurro. Il nostro portacolori è atteso sulla pedana dello Stade de France nella mattinata di mercoledì 7 agosto per le qualificazioni del salto in alto, alla ricerca della finale del 10 agosto.

Giunto nella capitale francese, Tamberi ha reso noto: “Gareggio al 100%, sono quasi sfebbrato!“. Buone notizie, quindi, da questo punto di vista.