Atletica, Gianmarco Tamberi ci sarà alle Olimpiadi: “Sto meglio, in pedana qualsiasi cosa accadrà”

Gianmarco “Gimbo” Tamberi è un personaggio unico nel mondo dell’atletica. Per mille motivi. Sia perchè è un fuoriclasse del salto in alto (il suo palmares, impreziosito dall’oro olimpico di Tokyo, è sotto gli occhi di tutti), il suo modo di vivere la vita lo rende ancor più speciale ma, suo malgrado, anche la sfortuna lo ha contraddistinto lungo tutta la sua carriera. Dopo la rottura del tendine d’Achille che gli costò la partecipazione ai Giochi di Rio de Janeiro 2016, il marchigiano è di nuovo alle prese con un momento quanto mai complicato.

Domenica, infatti, il nostro portabandiera di Parigi 2024 (assieme ad Arianna Errigo) ha spaventato tutto lo sport italiano. Per quale motivo? “Gimbo” ha raccontato sui suoi canali social che aveva la febbre alta (38.8°) e che, soprattutto, soffriva di calcoli renali. Proprio a pochissimi giorni dalla sua gara sotto i Cinque Cerchi. La sua reazione, come al solito, è stata veemente. Ha assicurato tutti che, in qualche modo, si sarebbe presentato a Parigi in pedana.

Ma, come si sa, le condizioni fisiche non vanno mai sottovalutate. Ad ogni modo Tamberi si è imbarcato ieri (con mascherina sul volto) ed è atterrato a Parigi con la chiara intenzione di non mollare. Anche le sue dichiarazioni rilasciate ai giornalisti presenti vanno in questa direzione: “Come sto? Diciamo che stavo meglio qualche giorno fa – prova a scherzare – Ad ogni modo sono qui per gareggiare e voglio farlo in ogni modo. Anzi, speriamo che questa nuova sfida mi dia ulteriore slancio per fare bene”.

Il marchigiano fa poi il punto della situazione sulle sue condizioni fisiche: “Questa mattina (ieri ndr) avevo ancora 38.0° di febbre, ma piano piano sta scendendo. Il rene? Non fa più male come due giorni fa perchè, vi assicuro, era lancinante. Speriamo bene”.

Ultima battuta, un vero e proprio messaggio all’Italia e agli italiani: “Voglio davvero ringraziare tutti per il sostegno e l’affetto che ho ricevuto in queste ore. Sono sincero, sono andati molto oltre le mie aspettative. Anche per questo vi garantisco che farò di tutto per meritarlo. Sarò in pedana qualsiasi cosa accadrà”.