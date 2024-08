Atletica, Gerevini chiude 13ma l’eptathlon olimpico con il personale negli 800 metri. Tripletta di Thiam

Sveva Gerevini chiude in bellezza il suo debutto olimpico e firma il nuovo record personale negli 800 metri, settima e ultima prova dell’eptathlon valevole per i Giochi di Parigi 2024. La cremonese ha addirittura vinto la prima delle due batterie previsto sul doppio giro di pista allo Stade de France, bruciando allo sprint la padrona di casa francese Auriana Lazraq-Khlass e tagliando il traguardo con un ottimo 2:08.84.

Migliorato di 26 centesimi il suo precedente record nella singola specialità, con una prestazione che le ha consentito di guadagnare un paio di posizioni terminando al 13° posto nella graduatoria generale dell’eptathlon olimpico con 6220 punti totali. Purtroppo la sesta classificata degli ultimi Europei di Roma non si è espressa al top del potenziale in almeno due gare di questi giorni, restando distante 159 punti dal suo primato nazionale, ma il bilancio è comunque positivo.

Grande impresa per la belga Nafissatou Thiam, che cala il tris centrando il terzo oro olimpico consecutivo nell’eptathlon con 6880 punti complessivi. Argento per la britannica Katarina Johnson-Thompson, che ha provato a ribaltare la situazione con un fantastico 2:04.90 negli 800 metri mancando l’aggancio a Thiam per 36 punti. Podio completato in terza posizione dalla belga Noor Vidts con 6707 punti.