Atletica, Francesco Fortunato: “Condizione scesa dopo gli Europei, speravo in un risultato migliore”

Francesco Fortunato ha concluso al ventesimo posto la 20 km di marcia alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’italiano si è staccato dal gruppo di testa a metà gara e ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h20:38, non riuscendo a confermarsi ad altissimi livello dopo aver conquistato la medaglia d’oro nella staffetta mista ai Mondiali di marcia a squadre e il bronzo nella 20 km agli Europei di Roma.

Una prestazione sottotono da parte del pugliese, che verosimilmente non verrà schierato in staffetta. Per la prova di coppia, infatti, dovrebbe essergli preferito Massimo Stano, oggi ottimo quarto al rientro dall’infortunio e pronto ad affiancare Antonella Palmisano per andare a caccia di una medaglia nel nuovo evento riservato al tacco e punta inserito nella rassegna a cinque cerchi.

Francesco Fortunato ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Non posso nascondere che mi attendevo un risultato migliore, però non c’è niente da recriminare, ho insistito e non mi sono abbattuto nonostante la posizione al di sotto delle aspettative. Forse la condizione è scesa dopo il bronzo degli Europei, anche gli altri due medagliati di Roma oggi hanno sofferto (lo svedese d’oro Perseus Karlstrom ventunesimo in 1h21:05 e lo spagnolo Paul McGrath, argento continentale, diciassettesimo con 1h20:32, ndr). Il livello mondiale è altissimo, ma si va avanti”.