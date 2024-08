Atletica, Federica Del Buono: “Un problema al piede mi ha condizionata. Nei 1500 devo imparare da questa delusione”

Federica Del Buono non riesce a staccare il biglietto per la finale dei 5000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Purtroppo l’azzurra non è mai stata della partita e ha tagliato il traguardo in sedicesima posizione (15:15.54), non riuscendo a qualificarsi per l’atto conclusivo.

La veneta non è riuscita mia a cambiare ritmo, rimanendo sempre nelle retrovie. Nel momento decisivo Del Buono si è definitivamente staccata, vedendo così sfumare i sogni di finale. La keniana Beatrice Chebet, primatista mondiale dei 10.000 metri, ha passeggiato in 15:00.73 precedendo l’etiope Medina Eisa (15:00.82), l’australiana Rose Davies (15:00.86) e la norvegese Kaoline Groevdal (15:01.64).

Queste le parole di Del Buono ai microfoni di Rai Sport: “Sono molto amareggiata, perchè questa è sicuramente la gara peggiore dell’anno ed è arrivata proprio alle Olimpiadi. Un avvio di batteria complicato, e nella prima parte ho dovuto correre molto esterna, ma non c’era brillantezza dell’ultimo periodo”.

Ancora l’azzurra: “Un problema al piede mi ha fatto perdere concentrazione. La condizione fisica era buona ma quel problema non mi ha fatto stare tranquilla. Era difficile passare il turno per il livello delle avversarie, ma mi sentivo comunque di valere tempi migliori come il mio personale. Dispiace, ma almeno la mia Olimpiade non è finita. Nei 1500 spero di riuscite ad imparare da questa delusione e correre con molta più grinta”