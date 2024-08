Atletica, Federica Del Buono delusa: “Sono crollata nell’ultimo giro, arrivavo con altre ambizioni”

Federica Del Buono non riesce a centrare l’accesso diretto alla semifinale dei 1500 metri piani alle Olimpiadi di Parigi 2024. La mezzofondista vicentina dei Carabinieri non è andata oltre la quattordicesima posizione nella seconda batteria con un tempo particolarmente alto: 4:10.14, ben più alto del suo personale a 4:03.45.

Queste le sue considerazioni a caldo intervistata da Rai Sport: “Mi dispiace perché mi ero mossa bene fino all’ultimo giro e non so cos’è successo a livello di gambe, ma l’ultimo giro sono proprio crollata. Vedremo al ripescaggio e basta mi viene da dire. Sono arrivata alle Olimpiadi sicuramente con altre ambizioni, infatti finora sono molto delusa di come sto correndo e speriamo di rifarci domani“.

Ripescaggi che ci saranno domani mattina alle 12.45 e che vedranno coinvolte anche le altre azzurre presenti oggi in batteria, ossia Ludovica Cavalli e Sintayehu Vissa che proveranno a centrare un non semplice accesso alla semifinale olimpica.