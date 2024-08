Atletica, Fausto Desalu: “Mi sono ben gestito, questa gara mi è piaciuta”

Inizia nel migliore dei modi l’Olimpiade di Parigi per quanto riguarda Fausto Desalu. L’azzurro, impegnato nelle batterie dei 200 metri, è riuscito a superare il turno accedendo alle semifinali con il tempo di 20”26.

Ottima performance per l’azzurro, campione a Cinque Cerchi in quel di Tokyo con la staffetta 4x100m, che non è partito a tutta e poi si è ben disimpegnato sul rettilineo conclusivo. Seconda piazza nella propria heat, passaggio del turno senza patemi.

Le parole dell’azzurro: “Prima forse tendevo a fare la gara su me stesso, la prima parte è il mio tallone d’Achille, vedendo gli altri davanti mi veniva da rincorrerli. La nona corsia mi ha aiutato a gestirmi, mi sono lasciato andare negli ultimi 50 e all’uscita dalla curva sono venuto fuori”.

E ancora: “Il finale non malissimo, dovevo spezzare il fiato perché fino a cinque minuti fa ero calmissimo, poi vedendo lo stadio così pieno mi si sono un po’ bloccate le gambe. Questa gara mi è piaciuta, ora appuntamento al 7 agosto”.