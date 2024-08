Atletica, Dosso: “Siamo arrivate scariche”, Kaddari: “Oggi non eravamo brillanti”

Una disamina piena di rammarico, ma molto onesta. La staffetta italiana femminile della 4×100 viene eliminata al primo turno alle Olimpiadi di Parigi 2024, non riuscendo a trovare il crono e la posizione per accedere alla finalissima che domani assegnerà le medaglie.

Intervistate da Rai Sport, le quattro frazioniste si sono espresse sulle loro sensazioni, dopo un sesto posto da 43.03. Di seguito le parole di Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Arianna De Masi.

Dosso: “Siamo arrivate a Parigi molto più scariche rispetto al solito. Ognuna di noi ha avuto i suoi problemi: sappiamo quello che siamo e posso dire che non siamo queste, in termini cronometric. Dobbiamo guardare al futuro”.

Kaddari: “Sono d’accordo con le parole di Zaynab. Siamo arrivate stanche: ci siamo meritate la qualifica, ma oggi non siamo stati brillanti”.

Siragusa: “Ho rivisto il cambio in ricezione: c’è stato un piccolo errore, ma non abbiamo perso troppo. Comunicare in uno stadio così pieno, non è facile. Ci volevamo regalare un sogno, valevamo molto meno in termini cronometrici di quello che abbiamo fatto vedere”.

De Masi: “A inizio stagione abbiamo fatto molto meno di così, oggi abbiamo corso non sui nostri standard, come si era visto a maggio alle Bahamas. Abbiamo dato il massimo, tutte, comprese le ragazze che oggi non hanno corso, ma non siamo riusciti a essere al 100 %”.