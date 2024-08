Atletica, Coiro e Bellò rimandate ai ripescaggi degli 800 alle Olimpiadi

Eloisa Coiro ha firmato il proprio personale di 1:59.19 nelle batterie degli 800 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma non è riuscita a qualificarsi alle semifinali del doppio giro di pista.

L’azzurra ha interpretato bene la gara, ha risalito la china lungo la curva e poi ha cercato di uscire sul rettilineo, ma si è trovata bloccata dalla keniana Vivian Kiprotich (1:59.90) e non è riuscita a scavalcare la britannica Phoebe Gill (1:58.83) per rientrare tra le migliori tre che si sono meritate il passaggio del turno (batteria vinta dall’etiope Worknesh Mesele in 1:58.07 e dalla francese Renelle Lamote in 1:58.59). La nostra portacolori prenderà parte ai ripescaggi per meritarsi la qualificazione alle semifinali.

Anche Elena Bellò dovrà passare dai ripescaggi dopo il settimo posto nella propria batteria con il crono di 1:59.98, dove ha vinto la giamaicana Natoya Goule-Toppin (1:58.66) davanti all’australiana Claudia Hollingsworth (1:58.77). Il miglior tempo è dell’etiope Tsige Duguma (1:57.90) davanti alla keniana Mary Moraa (1:57.95) e all’etiope Worknesh Mesele (1:58.07).