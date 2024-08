Artic Race, il belga Bonneu vince la terza tappa. Magnus Cort in testa alla generale

Il belga Kamiel Bonneu piazza il colpo nella terza tappa dell’Artic Race of Norway 2024. Il corridore del Team Flanders-Baloise si è imposto nella frazione con partenza da Tverlandet e arrivo in salita a Sulitjelma. Si tratta della terza vittoria in carriera per Bonneu, che fa anche un bel balzo in classifica generale, portandosi al secondo posto ad un solo secondo dal nuovo leader, il danese Magnus Cort (Uno-X Mobility).

Sono sette i corridori nella fuga iniziale: l’italiano Filippo Ridolfo (Novo Nordisk), lo spagnolo Francisco Galvàn (Equipo Kern Pharma), i belgi Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) e Louis Blouwe (Bingoal WB), l’olandese Jelle Johannink (TDT-Unibet) e i norvegesi Anton Stensby e Kalle Kvam (Coop-Repsol). Il vantaggio dei fuggitivi cresce e si fissa intorno ai due minuti.

Con il passare dei chilometri e l’avvicinarsi della salita finale il gruppo dei fuggitivi diminuisce sempre di più e vengono ripresi. C’è un primo scatto di Davide Gabburo (VF Group-Bardiani CSF), mentre è più significativo quello di Davide De Pretto (Jayco-AlUla) e Kamiel Bonneu. Il belga, però, ne ha di più e riesce a staccare l’azzurro, che crolla e viene ripreso dal gruppo tirato dalla Uno-X.

Bonneu vince in solitaria, con Cort che riesce ad imporsi nella volata del gruppo, prendendosi la vetta della generale. Terza piazza per l’americano Kevin Vermaerke (Team dsm-firmenich PostNL) davanti al britannico Joseph Blackmore ( Israel – Premier Tech) e al francese Clément Champoussin ( Arkéa – B&B Hotels). Il migliore degli italiani è stato Domenico Pozzovivo, che ha concluso al tredicesimo posto.