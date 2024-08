Arrampicata sportiva, Sorato Anraku impressiona nelle qualificazioni del boulder al maschile alle Olimpiadi

Comincia il programma dell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024 e comincia subito con un risultato notevole e meritevole di sottolineatura nelle qualificazioni della combinata maschile. Oggi si è disputata la qualificazione del boulder e il giapponese Sorato Anraku ha fatto il vuoto rispetto alla concorrenza, raccogliendo un punteggio complessivo di 69.0, con un 24.9 sulla prima parete e il top raggiunto nella seconda (25.0).

In seconda posizione l’altro giapponese Tomoa Narasaki che, dopo le prime tre pareti non eccelse (9.8-10.0-9.8), ha piazzato la zampata proprio sull’ultimo boulder, con un gran 24.8, chiudendo a 54.4, davanti al britannico di Toby Roberts che invece ha raccolto 54.1 punti grazie al 24.7 alla quarta parete.

Più indietro uno dei favoriti come l’austriaco Jakob Schubert che chiude in sesta posizione questa prima parte di gara a 44.7 appena dietro a ceco Adam Ondra (48.7) e al francese Sam Avezou, quarto con 49.2. Sotto i suoi standard è stato lo spagnolo Alberto Gines Lopez che è quattordicesimo appena con 28.7: dovrà recuperare nella parte del lead se vorrà approdare in finale.