Arnaldi-Svajda oggi, US Open 2024: orario, programma, tv, streaming

Esordio per Matteo Arnaldi agli US Open 2024. Il recente semifinalista del Masters 1000 di Montreal torna nel luogo dove, un anno fa ha raggiunto gli ottavi di finale, fermandosi solo di fronte a Carlos Alcaraz. Stavolta per l’azzurro si comincia da Zachary Svajda, classe 2002 wild card che non ha mai finora avuto un reale decollo.

Molti ricordano Svajda più che altro perché, nel 2021, tolse un set a Jannik Sinner a livello di secondo turno, ma quest’anno, almeno a un livello un po’ più basso, non ha sfigurato, anzi. Per lui, infatti, una serie di qualificazioni riuscite nei tornei sul veloce USA, anche se i tabelloni principali non gli hanno portato grande fortuna. Dopo una prima parte di 2024 lontana dal 2023, Arnaldi, invece, si è rimesso in carreggiata prima al Roland Garros con gli ottavi di finale e poi a Montreal. In sostanza, la forma potrebbe esserci: resta da vedere se la conferma arriverà dai campi newyorkesi.

Il match tra Matteo Arnaldi e Zachary Svajda si giocherà come terzo sul Court 10 dalle ore 17:00 dopo Preston-Pavlyuchenkova e Fognini-Machac. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), nonché per gli abbonati su Sky Sport e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ARNALDI-SVAJDA, US OPEN 2024 OGGI

Martedì 27 agosto

Court 10

Ore 17:00 Preston (AUS)-Pavlyuchenkova [25] – 1° turno donne

Fognini (ITA)-Machac (CZE) – 1° turno donne

Arnaldi (ITA) [30]-Svajda (USA) [WC] – 1° turno uomini – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), Sky Sport

PROGRAMMA ARNALDI-SVAJDA, US OPEN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), Sky Sport

Diretta streaming: sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport