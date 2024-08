Angela Carini premiata come una Campionessa Olimpica: l’IBA stacca l’assegno d’oro. Quanti soldi guadagna?

Angela Carini verrà premiata con un assegno di 50.000 dollari (circa 45.800 euro) da parte dell’International Boxing Association (IBA). La Federazione Internazionale di Boxe ha infatti deciso di assegnare alla pugile italiana il premio in denaro che ha stabilito per gli atleti capaci di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. La campana si era ritirata dopo 46 secondi contro l’algerina Imane Khelif, dichiarando di avere sentito parecchio dolore dopo un paio di colpi presi sul naso.

Sull’avversaria c’erano state diverse polemiche riguardanti al suo livello di testosterone. Il Presidente Umar Kremlev ha dichiarato: “Non potevo guardare le sue lacrime. Non sono indifferente a queste situazioni e posso assicurare che proteggeremo ogni pugile. Non capisco perché si voglia uccidere il pugilato femminile. Solo le atlete idonee dovrebbero gareggiare sul ring, in nome della sicurezza“.

Il premio per i vincitori è di 100.000 dollari, ma diviso in questo modo: 50.000 per l’atleta, 25.000 per la sua Federazione, 25.000 per il suo allenatore. Il montepremi complessivo ammonta a 3,1 milioni di dollari, elargiti da una Federazione che non è riconosciuta dal CIO, tanto che il torneo olimpico si sta svolgendo direttamente sotto l’egida del Comitato Olimpico e non della Federazione Internazionale come accade per gli altri sport.