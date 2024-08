Angela Carini ci ripensa: “La boxe è la mia vita, mi rivedrete sul ring”

Ritiro? Sì. Anzi no. Arriva direttamente da Angela Carini la precisazione rispetto a quanto affermato ai microfoni de La Stampa. In particolare, è alla Gazzetta dello Sport che dichiara di non essersi riferita tanto a un abbandono delle scene pugilistiche quanto a un momento di stop dal ring che non significa uscita di scena.

Così la pugile napoletana alla Rosea: “La boxe è la mia vita, non potrei mai. Semplicemente, era un modo per dire che adesso mi voglio disintossicare un po’ dopo tre anni a tutta, faticosi e di grandi sacrifici, finalizzati alla partecipazione olimpica. Ma mi rivedrete presto. E sarà su un ring“.

Resta solo da capire, in sostanza, quando arriverà il ritorno della pugile italiana dopo che, nell’unico combattimento disputato alle Olimpiadi, ha abbandonato il ring dopo 46 secondi contro l’algerina Imane Khelif.

Nel frattempo, la venticinquenne ha ricevuto dall’IBA, la federazione internazionale della boxe da tempo in rotta con il CIO (con tanto di presenza della boxe a Los Angeles 2028 in grandissimo pericolo), lo stesso ammontare che avrebbe ricevuto qualora avesse vinto il titolo olimpico.