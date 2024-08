Alessia Maurelli riceve la proposta di matrimonio alle Olimpiadi: bronzo con le Farfalle, poi l’anello – VIDEO

Giornata indimenticabile per Alessia Maurelli: prima ha conquistato la medaglia di bronzo insieme alle compagne alle Olimpiadi di Parigi 2024, poi la capitana delle Farfalle ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato Massimo. Al termine della gara andata in scena a La Chapelle Arena, dopo aver ricevuto l’alloro per il risultato sportivo ottenuto insieme a Martina Centofanti, Laura Paris, Daniela Mogurean, Alessia Orro, la ginnasta ha ricevuto l’accoglienza della propria dolce metà.

Massimo si è inginocchiato e ha presentato l’anello alla ragazza, che in lacrime ha accettato la richiesta, circondata dalle altre azzurre che hanno mostrato tutta la loro gioia. Alessia Maurelli spegnerà 28 candeline il prossimo 22 agosto, è nata a Rivoli (in provincia di Torino) ma da anni risiede a Desio dove si allena insieme alle proprie compagne di squadra. Era alla sua terza partecipazione alle Olimpiadi, dopo il quarto posto di Rio 2016 e il bronzo di Tokyo 2020, replicato nella capitale francese.

Le Farfalle hanno commesso qualche sbavatura con i cinque cerchi, ma successivamente si sono ben espresse nell’esercizio con i tre nastri e due palle riuscendo a confermare il piazzamento sul podio a cinque cerchi alle spalle della Cina e di Israele. Il risultato odierno corona tre anni estremamente difficili per il quintetto tricolore ed è il giusto premio alla caparbietà dimostrata in condizioni molto complicate. Per Alessia Maurelli la doppia gioia, di seguito il VIDEO della proposta di matrimonio.