Le Farfalle sono incollate al podio olimpico: Farfalle di bronzo, replicata Tokyo. E senza la perdita al cerchio…

L’Italia si conferma sul podio alle Olimpiadi nella gara per gruppi di ginnastica ritmica: dopo il bronzo conquistato a Tokyo 2020, le Farfalle sono riuscite a meritarsi la medaglia del medesimo metallo anche a Parigi 2024. Si tratta di un risultato rimarchevole dal punto di vista agonistico considerando le difficoltà che le ragazze della DT Emanuela Maccarani hanno dovuto affrontare negli ultimi tre anni, a cominciare da qualche problema fisico e passando per il noto caso abusi che ha destabilizzato la nostra Nazionale, portando a dei risultati a cui il movimento non era abituato (due volte consecutive giù dal podio dell’all-around ai Mondiali).

La capitana Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Martina Centofanti si sono meritate il terzo gradino del podio con il punteggio complessivo di 68.100, dopo essersi presentate all’atto conclusivo con il secondo riscontro del turno preliminare. Resta un po’ di amaro in bocca perché la nostra Nazionale avrebbe potuto ambire al colpaccio totale: vincere la gara andata in scena alla gremita La Chapelle Arena non era impossibile considerando le potenzialità del quintetto tricolore.

Purtroppo una pesantissima perdita di attrezzo e qualche sbavatura di troppo con i cinque cerchi hanno frenato le Farfalle a 36.100, ovvero due punti in meno rispetto alle qualificazioni (20.700 per le difficoltà, 7.050 di esecuzione, 8.350 per la parte artistica). Un peccato, considerando che Maurelli e compagne si sono profondamente riscattate con i tre nastri e le due palle dopo i tanti errori di ieri (32.000: 17.100 come nota di partenza, 8.000 di panello E, 6.9 di esecuzione).

L’Italia ha accusato un distacco di 1.700 dalla Cina: senza quell’errore con i cerchi staremmo probabilmente parlando di altro e l’Inno di Mameli sarebbe stato intonato dalle Farfalle, già argento ad Atene 2004 (chiaramente con un’altra formazione). La Cina ha meritato la vittoria perché non ha commesso errori: le vice campionesse del mondo si sono imposte con 69.800 (36.950 con i cerchi e 32.850 nel misto). Argento al collo di Israele: 68.850 (35.600+33.250) per le Campionesse del Mondo. Israele aveva clamorosamente sbagliato nella prima prova, proprio come la favoritissima Bulgaria: modesto 34.100, poi non è bastata la reazione nella seconda prova (33.700) per andare oltre la quarta piazza (67.800 per le Campionesse d’Europa, che vinsero tre anni fa a Tokyo ma con un altro quintetto).

L’Italia è salita sul podio in entrambe le gare di ginnastica ritmica alle Olimpiadi: ieri il bronzo di Sofia Raffaeli nella gara individuale, oggi questa gioia con le Farfalle. In precedenza erano arrivati i tre podi con la ginnastica artistica: oro di Alice D’Amato alla trave, argento nella gara a squadre femminile, bronzo di Manila Esposito alla trave.