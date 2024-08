A che ora Tortu stasera in tv: n. di corsia, avversari, programma 200 metri

Oggi, mercoledì 7 agosto, Filippo Tortu tornerà in gara nelle semifinali dei 200 metri maschili di queste Olimpiadi di Parigi 2024. Il velocista lombardo è inserito nella terza e ultima semifinale di questa sera e l’obiettivo è quello di conquistare l’accesso alla Finale.

Tortu è inserito in una heat complicata, ricordando che per centrare l’accesso all’atto conclusivo servirà arrivare ai primi due posti, oppure giovarsi dei migliori due tempi degli atleti che non sono rientrati in questa cerchia. In altre parole sarà necessario correre forte e non poter stare troppo a speculare su quanto accadrà in quel momento in pista.

L’azzurro dovrà guardarsi dall’americano Erriyon Knighton che in stagione ha corso in 19.77, senza dimenticarsi del rappresentante dello Zimbabwe Tapiwanashe Makarawu, visto il suo 19.93 dell’annata. Altri nomi importanti sono quelli del liberiano Joseph Fahnbulleh e del nigeriano Udodi Chudi Onwuzurike.

Di seguito Il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della semifinale dei 200 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 con Filippo Tortu. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

FILIPPO TORTU 200 METRI OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 7 agosto

20.18 Terza semifinale 200 metri allo Stade de France di Parigi

N. DI CORSIA E AVVERSARI

2 Udodi Chudi ONWUZURIKE (NGR)

3 Brendon RODNEY (CAN)

4 Wayde VAN NIEKERK (RSA)

5 Filippo TORTU (ITA)

6 Joseph FAHNBULLEH (LBR)

7 Tapiwanashe MAKARAWU (ZIM)

8 Erriyon KNIGHTON (USA)

9 Renan CORREA (BRA)

PROGRAMMA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.