A che ora Tamberi oggi alle Olimpiadi: programma, quota per la qualificazione, avversari

Oggi mercoledì 7 agosto (ore 10.05) Gianmarco Tamberi farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il fuoriclasse marchigiano disputerà le qualificazioni del salto in alto, che arrivano dopo giorni molto tribolati per il portabandiera dell’Italia: è stato in ospedale domenica a causa di un probabile calcolo renale, ha smaltito la febbre a 38,8 °C, è partito alla volta della capitale francese e ora sarà chiamato a inseguire l’accesso alla finale.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 insegue il grande bis mai riuscito nella storia per quanto riguarda questa specialità: occorrerà saltare 2.29 metri oppure rientrare tra i migliori dodici, l’azzurro si presenterà in pedana con ancora qualche acciacco al fianco. Non sarà così scontato e semplice, viste le condizioni precarie e considerando la caratura della concorrenza.

Non va dimenticato che l’azzurro ha spesso litigato con il turno preliminare e più volte ha rischiato di rimanere fuori dall’atto conclusivo, salvo riuscire a riemergere quando era con le spalle al muro. Il ribattezzato Gimbo incrocerà soprattutto il qatarino Mutaz Essa Barshim (altro Campione Olimpico) e il sudcoreano Sanghyeok Woo. Sulla pedana B, invece, saranno impegnati altri rivali come lo statunitense JuVaugh Harrison e il neozelandese Hamish Kerr.

A CHE ORA GIANMARCO TAMBERI OGGI NELLE QUALIFICAZIONI

Mercoledì 7 agosto

Ore 10.05 Salto in alto maschile, qualificazioni

QUOTA QUALIFICAZIONE PER LA FINALE

Norma di qualificazione fissata a 2.29 metri, oppure i migliori dodici classificati.

AVVERSARI GIANMARCO TAMBERI ALLE OLIMPIADI

GRUPPO A

1. Vernon Turner (USA, 2.33 di personale, 2.27 di stagionale)

2. Jan Stefela (Cechia, 2.30, 2.30)

3. Ryoichi Akamatsu (Giappone, 2.30, 2.25)

4. Zhen Wang (Cina, 2.32, 2.27)

5. Vladyslav Lavskyy (Ucraina, 2.29, 2.29)

6. Brandon Starc (Australia, 2.36, 2.22)

7. Gianmarco Tamberi (Italia, 2.39, 2.37)

8. Donald Thomas (Bahamas, 2.37, 2.28)

9. Shelby McEwen (USA, 2.33, 2.33)

10. Luis Castro (Porto Rico, 2.30, 2.25)

11. Alperen Acet (Turchia, 2.30, 2.27)

12. Mutaz Essa Barshim (Qatar, 2.43, 2.31)

13. Edgar Rivera (Messico, 2.31, 2.26)

14. Sanghyeok Woo (Corea del Sud, 2.36, 2.33)

15. Luis Enrique Zayas (Cuba, 2.33, 2.26)

GRUPPO B

1. Brian Raats (Sudafrica, 2.26 di personale, 2.25 di stagionale)

2. Oleh Doroshchuk (Ucraina, 2.30, 2.30)

3. Sarvesh Anil Kushare (India, 2.27, 2.25)

4. JuVaughn Harrison (USA, 2.36, 2.34)

5. Andrii Protsenko (Ucraina, 2.40, 2.20)

6. Yual Reath (Australia, 2.30, 2.30)

7. Tihomir Ivanov (Bulgaria, 2.31, 2.26)

8. Thomas Carmoy (Belgio, 2.29, 2.26)

9. Stefano Sottile (Italia, 2.33, 2.30)

10. Romaine Beckford (Giamaica, 2.27, 2.27)

11. Erick Portillo (Messico, 2.28, 2.27)

12. Tobias Potye (Germania, 2.34, 2.30)

13. Hamish Kerr (Nuova Zelanda, 2.36, 2.36)

14. Fernando Ferreira (Brasile, 2.30, 2.21)

15. Joel Baden (Australia, 2.33, 2.28)

16. Tomohiro Shinno (Giappone, 2.31, 2.27)

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

