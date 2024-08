A che ora Simonelli oggi alle Olimpiadi: batteria, n. di corsia, avversari, quanti si qualificano

Ultime ore di attesa prima del debutto olimpico di Lorenzo Simonelli, impegnato stamattina nelle batterie dei 110 ostacoli ai Giochi di Parigi 2024. Il Campione d’Europa in carica, outsider di lusso per le medaglie in questa rassegna a cinque cerchi, comincia dunque il suo percorso sulla pista dello Stade de France con l’obiettivo di superare il turno senza dover passare dai ripescaggi.

Il primatista italiano, per volare direttamente in semifinale, dovrà chiudere la sua batteria nelle prime tre posizioni oppure realizzare uno dei migliori 3 tempi di ripescaggio prendendo in considerazione tutte e cinque le heat. Una missione alla portata dell’ostacolista romano, che si presenta alle Olimpiadi con il quarto accredito stagionale alle spalle dei tre americani Holloway, Crittenden e Roberts.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle batterie dei 110 ostacoli con Lorenzo Simonelli alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi vengono trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA SIMONELLI OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 4 agosto

Ore 11.50 Batterie 110 ostacoli (Simonelli nella quarta heat alle 12.14)

N. DI CORSIA E AVVERSARI SIMONELLI IN BATTERIA ALLE OLIMPIADI

Corsia 2: Junxi Li (Cina)

Corsia 3: Elie Bacari (Belgio)

Corsia 4: Damian Czykier (Polonia)

Corsia 5: Tade Ojora (Regno Unito)

Corsia 6: Jason Joseph (Svizzera)

Corsia 7: Lorenzo Simonelli (Italia)

Corsia 8: Wilhem Belocian (Francia)

Corsia 9: Shunsuke Izumiya (Giappone)

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.