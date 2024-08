A che ora Musetti-Djokovic oggi in tv, Olimpiadi 2024: programma esatto e streaming

Oggi, venerdì 2 agosto, Lorenzo Musetti sarà impegnato sul campo Philippe-Chatrier per affrontare nella seconda semifinale del tabellone maschile di singolare Novak Djokovic nel torneo olimpico. Il toscano si è meritato l’accesso al penultimo atto, battendo in maniera brillante il campione olimpico uscente (n.4 del mondo), Alexander Zverev.

Una prestazione convincente di Lorenzo che ha trovato la chiave per prevalere contro un tennista in grado su questi campi di spingersi alla Finale del Roland Garros quest’anno, quindi non certo l’ultimo arrivato. Tuttavia, il livello si alza ulteriormente, dal momento che dall’altra parte ci sarà Nole, in una sfida che sta diventando a tutti gli effetti una grande Classica.

Djokovic si è imposto nei quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, ma ha lamentato un problema al ginocchio operato. Giova ricordare che il n.2 del mondo si infortunò proprio sulla terra rossa di Parigi nella partita contro l’argentino Francisco Cerundolo. Il campione nativo di Belgrado ha dichiarato che scenderà in campo anche contro il parere dei medici, vedremo…

Di seguito il programma per seguire la semifinale del torneo olimpico di Parigi 2024 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

MUSETTI-DJOKOVIC OLIMPIADI 2024 OGGI

Venerdì 2 agosto

Court Philippe-Chatrier – Inizio dalle 13.30

1. Carlos Alcaraz vs Felix Auger-Aliassime

2. Iga Swiatek vs Anna Karolina Schmiedlova

Non prima delle 19.00

3. Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic

4. Siniakova/Machac vs Wang/Zhang

PROGRAMMA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.