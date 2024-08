A che ora Frank Chamizo alle Olimpiadi: programma 9 agosto, avversari, tv

Frank Chamizo salirà sulla materassina delle Olimpiadi di Parigi 2024 domani, venerdì 9 agosto, a partire dalle ore 11.00 per disputare gli incontri della categoria di peso dei -74 kg dello stile libero della lotta: l’azzurro esordirà nel turno di qualificazione agli ottavi, e poi disputerà sempre al mattino, eventualmente, ottavi e quarti. In caso di triplo successo l’azzurro affronterà invece nella sessione pomeridiana, a partire dalle ore 18.15, le semifinali. Il tabellone verrà completato sabato 10 agosto, con i ripescaggi nella sessione mattutina e le finali per i bronzi e per l’oro in quella pomeridiana.

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD. La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LOTTA OLIMPIADI PARIGI 2024

Venerdì 9 agosto

11.00 -74 kg stile libero, turno di qualificazione, ottavi e quarti (Frank Chamizo)

18.15 -74 kg stile libero, semifinali

QUALIFICATI -74 KG STILE LIBERO

AIN – AIN KADZIMAHAMEDAU Mahamedkhabib 26 MAY 1994 CQ

ALB – Albania VALIEV Chermen 10 DEC 1998 WQT

AZE – Azerbaijan BAYRAMOV Turan 2 11 JAN 2001 CQ

CHN – People’s Republic of China LU Feng 6 10 DEC 2003 WCH

CUB – Cuba GARZON CABALLERO Geandry 5 NOV 1983 CQ

EGY – Egypt HUSSEN Amr 26 AUG 1997 CQ

EOR – Refugee Olympic Team MAHDAVI Iman 12 FEB 1995 UP

GBS – Guinea-Bissau NDUM Bacar 8 20 JUN 2001 CQ

GRE – Greece KOUGIOUMTSIDIS Georgios 3 9 OCT 2001 WCH

IRI – Islamic Republic of Iran EMAMICHOGHAEI Yones 30 MAR 1997 CQ

ITA – Italy CHAMIZO MARQUEZ Frank 10 JUL 1992 CQ

JPN – Japan TAKATANI Daichi 4 22 NOV 1994 WCH

SRB – Serbia CABOLOV Hetik 5 17 NOV 1991 WCH

SVK – Slovakia SALKAZANOV Tajmuraz Mairbekovic 7 6 APR 1996 WQT

TJK – Tajikistan RASSADIN Viktor 7 NOV 1993 WQT

USA – United States of America DAKE Kyle Douglas 1 25 FEB 1991 WCH

UZB – Uzbekistan JAMALOV Razambek Salambekovitch 1 JUN 1998 CQ

VEN – Venezuela MONTERO CHIRINOS Anthony Jose 24 MAY 1997 CQ

PROGRAMMA LOTTA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.