Lotta, Olimpiadi Parigi 2024: Frank Chamizo in un tabellone a 18 dopo l’invito a Kadzimahamedau

Sarà un tabellone a 18 quello della categoria di peso dei -74 kg dello stile libero della lotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: ai 16 qualificati si aggiungono i 2 invitati, ovvero Iman Mahdavi, del Team dei Rifugiati, e l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau.

Quest’ultimo è stato invitato a prendere parte ai Giochi nella giornata di ieri dal CIO e dall’AINERP, che hanno inserito il suo nominativo nell’elenco degli atleti ritenuti eleggibili ed invitati: il bielorusso aveva ottenuto il pass, ma in un primo momento al suo posto era stato invitato un altro bielorusso, Yahor Akulich.

Dato che Akulich non aveva conquistato materialmente la carta olimpica, la federazione del suo Paese non aveva acconsentito alla partecipazione e la quota in questione era stata riallocata all’azzurro Frank Chamizo: la nuova decisione porta così ad un sovrannumero di due unità rispetto ai programmi iniziali.

Per questi motivi il tabellone olimpico obbligherà quattro dei dieci lottatori non inseriti tra le teste di serie ad un turno supplementare di qualificazione agli ottavi: Frank Chamizo rischia così di dover affrontare un incontro in più rispetto ai suoi avversari maggiormente accreditati a Parigi 2024.

TABELLONE -74 KG STILE LIBERO LOTTA PARIGI 2024

Teste di serie

No. 1 Kyle Dake (Stati Uniti)

No. 2 Turan Bayramov (Azerbaigian)

No. 3 Georgios Kougioumtsidis (Grecia)

No. 4 Daichi Takatani (Giappone)

No. 5 Feng Lu (Cina)

No. 6 Tajmuraz Salkazanov (Slovacchia)

No. 7 Bacar Ndum (Guinea-Bissau)

No. 8 Yones Emamichoghaei (Iran)

Non teste di serie

Ali Arsalan (Serbia)

Geandry Garzón (Cuba)

Anthony Montero (Venezuela)

Amr Reda Hussen (Egitto)

Frank Chamizo (Italia)

Razambek Zhamalov (Uzbekistan)

Viktor Rassadin (Tagikistan)

Chermen Valiev (Albania)

Iman Mahdavi (Team Rifugiati)

Mahamedkhabib Kadzimahamedau (Atleti Individuali Neutrali)

POTENZIALI QUARTI DI FINALE

1 Kyle Dake (Stati Uniti) – 8 Yones Emamichoghaei (Iran)

5 Feng Lu (Cina) – 4 Daichi Takatani (Giappone)

3 Georgios Kougioumtsidis (Grecia) – 6 Tajmuraz Salkazanov (Slovacchia)

7 Bacar Ndum (Guinea-Bissau) – 2 Turan Bayramov (Azerbaigian)