A che ora Errani/Paolini-Muchova/Noskova oggi in tv, Olimpiadi 2024: programma e chi sono le avversarie

Oggi, venerdì 2 agosto, sul campo Suzanne Lenglen di Parigi assisteremo alla semifinale del torneo olimpico di doppio tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Karolina Muchova/Linda Noskova. La sfida metterà in palio l’approdo alla Finale per la medaglia d’oro, mentre chi perderà si giocherà il bronzo contro la perdente dell’altra semifinale, ovvero Boucsa/Sorribes Tormo-Andreeva/Shnaider.

Le azzurre non vorranno fermarsi qui e cercheranno di mettere in campo tutto quello che di buono hanno fatto vedere nel percorso. La partita contro le ceche è complicata, in quanto pur non collaudate doppiste sono singolariste di pregevole fattura. Muchova ha raggiunto traguardi prestigiosi, come la semifinale agli US Open e la Finale su questi campi al Roland Garros l’anno scorso, senza dimenticare la semifinale degli Australian Open del 2021 e i due quarti di finale a Wimbledon nel 2019 e sempre nel 2021. In sostanza, parliamo di una tennista che sa giocare molto bene, rallentata nell’ultimo anno da problemi fisici.

Noskova ha un palmares meno prestigioso, ma ha dimostrato di amalgamarsi bene con la sua compagna e quindi sarà assolutamente temibile, in considerazione del fatto quest’anno a livello Slam ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre, cioè i quarti di finale in Australia, battendo la n.1 del mondo, Iga Swiatek nel percorso.

Di seguito il programma per seguire la semifinale del torneo di doppio olimpico di Parigi 2024 tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Karolina Muchova/Linda Noskova.

ERRANI/PAOLINI OLIMPIADI 2024 OGGI

Venerdì 2 agosto

Court Suzanne-Lenglen – Inizio ore 12.00

1. Errani/Paolini vs Muchova/Noskova

2. Ebden/Peers vs Fritz/Paul

3. Dabrowski/Auger-Aliassime vs Schuurs/Koolhof

4. Bucsa/Sorribes Tormo vs Andreeva/Shnaider

PROGRAMMA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

