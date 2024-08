A che ora Alice D’Amato oggi nella finale alle parallele asimmetriche: programma, tv, streaming

Oggi domenica 4 agosto (ore 15.40) Alice D’Amato disputerà la finale di specialità alle parallele asimmetriche nell’ambito delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra tornerà in pedana alla Bercy Arena dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre insieme alle compagne ed essersi fermata ad appena un decimo dal bronzo nel concorso generale individuale. La fuoriclasse genovese ha tutte le carte in regola per cercare il colpaccio nell’attrezzo su cui si è laureata Campionessa d’Europa negli ultimi due anni.

Alice D’Amato ha staccato il biglietto per la finale con il sesto accredito (14.666), ma nella finale all-around si è spinta fino a 14.800 e ha dimostrato di poter lottare per un risultato di spessore anche nell’atto conclusivo al singolo attrezzo. La 21enne dovrà eseguire un esercizio impeccabile e magari sperare in qualche piccola sbavatura delle avversarie per sognare concretamente una medaglia che arricchirebbe ulteriormente il suo già sbalorditivo palmares.

L’azzurra se la può giocare con la statunitense Sunisa Lee (colei che l’ha beffata sul giro completo), con la belga Nina Derwael (Campionessa Olimpica di Tokyo 2020), con la britannica Rebecca Downie (già sconfitta agli Europei) e con la cinese Yihan Zhang. La medaglia d’oro sembra già essere al collo dell’algerina Kylia Nemour (ha un potenziale da 15.5-15.7 e non commette mai grossi sbagli), mentre la cinese Qiyuan Qiu è accreditata per l’argento in virtù di difficoltà maggiori (ma l’asiatica è molto incline all’errore).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della finale alle parallele asimmetriche con Alice D’Amato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA ALICE D’AMATO OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 4 agosto

Ore 15.40 Finale di Specialità, parallele asimmetriche

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.