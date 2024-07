Zane Weir, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Nell’anno d’oro di Leonardo Fabbri, il suo compagno di allenamenti Zane Weir, abituato a dare filo da torcere al toscano, ha dovuto remare controcorrente a causa di un infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di svolgere una preparazione adeguata alla fase clou della stagione. A Roma era appena rientrato ed è comunque riuscito a strappare l’accesso in finale, un mese e mezzo in più di allenamenti potrebbe permettergli di concedere il bis della finale di Tokyo dove centrò la finale e fu splendido quinto. L’obiettivo è tornare fra i grandi del mondo del getto del peso.

Nome: Zane

Cognome: Weir

Luogo e data di nascita: Amanzimtoti (Sudafrica) 7/9/1995

Sport e disciplina: atletica, getto del peso

Quando gareggia: 2/3 agosto (getto del peso)