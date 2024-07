WTA Praga 2024, risultati 24 luglio: doppia sfida Polonia-Cechia in semifinale

Il Prague Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Praga, in Cechia, ha visto quest’oggi andare in scena tutti i quarti di finale: non ci sono azzurre in tabellone. Nel penultimo atto si assisterà, domani, ad una doppia sfida Cechia-Polonia.

Nell’unico match senza storia tra quelli odierni, la numero 1 del tabellone, la ceca Linda Nosková, liquida la teutonica Ella Seidel con lo score di 6-1 6-3, e domani in semifinale se la vedrà con la polacca Magda Linette, numero 4 del seeding, che rimonta la numero 5, la bulgara Viktoriya Tomova, sconfitta per 4-6 6-3 6-2.

Nella parte bassa del tabellone, invece, si registrano altri due successi in rimonta: la polacca Magdalena Fręch, numero 6 del seeding, elimina l’ucraina Anhelina Kalinina, testa di serie numero 3, per 2-6 6-0 6-1, mentre la wild card ceca Laura Samson piega la qualificata russa Oksana Selekhmeteva con lo score di 2-6 6-3 7-5.

WTA 250 PRAGA 2024 – RISULTATI 24 LUGLIO

Linda Nosková (1) b. Ella Seidel 6-1 6-3

Magda Linette (4) b. Viktoriya Tomova (5) 4-6 6-3 6-2

Magdalena Fręch (6) b. Anhelina Kalinina (3) 2-6 6-0 6-1

Laura Samson (WC) b. Oksana Selekhmeteva (Q) 2-6 6-3 7-5