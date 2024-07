WTA Praga 2024: Noskova ai quarti, colpo a sorpresa Samson

Si è chiusa la giornata dedicata agli ottavi di finale del WTA 250 di Praga, che terminando venerdì per consentire alle giocatrici di andare a Parigi per le Olimpiadi anticipa di parecchio la normale programmazione. Poche le sorprese, anzi una sola, ma di particolare rilievo per l’incrocio tra presente e futuro del tennis ceco.

Il nome, in particolare, è quello di Laura Samson, finalista del Roland Garros a livello junior quest’anno, classe 2008 e tanta voglia di emergere. Battuta in rimonta Katerina Siniakova, che ora andrà in direzione Francia, e luci dei riflettori per la giocatrice cresciuta nel tennis club dello Sparta Praga, tra i più prestigiosi del Paese. C’è una curiosità sul perché si faccia chiamare Samson anche se in ceco sarebbe Samsonova: sui tabelloni, infatti, con questa forma apparirebbe L. Samsonova, il che confonderebbe con Liudmila, la più nota russa. Quindi Samson e cognome neutrale, quando di norma in terra ceca alle donne si aggiunge a o ova come suffisso, senza scendere nei dettagli. Prossima avversaria proprio una russa, Oksana Selekhmeteva.

Sempre in zona Cechia, ma senza passare dal sorriso, nella parte bassa una brutta caduta blocca Dominika Salkova contro la polacca Magdalena Frech in quello che poteva essere il match più lottato di giornata. La numero 6 del seeding sfiderà ora la numero 3, l’ucraina Anhelina Kalinina, capace di venire bene a capo di una situazione complicata con la francese Elsa Jacquemot.

Passando alla parte alta, si va di Germania in Germania per Linda Noskova. La numero 1 del tabellone, che è attesa anche a Parigi per dare gioie alla Cechia, approfitta del ritiro di Eva Lys e giocherà con Ella Seidel, vittoriosa sulla giapponese lucky loser Ena Shibahara (anche lei prevista in direzione olimpica, benché solo in doppio).

Infine, per Magda Linette tranquillo 6-3 6-4 sulla spagnola Rebeka Masarova; per la polacca ora c’è la bulgara Viktoriya Tomova, vittoriosa con lo stesso punteggio sulla croata Jana Fett. All’atto pratico, 5 teste di serie su 8 hanno rispettato le attese.

WTA PRAGA 2024: RISULTATI OTTAVI DI FINALE

Noskova (CZE) [1]-Lys (GER) 6-2 2-1 rit.

Seidel (GER)-Shibahara (JPN) [LL] 6-2 7-5

Linette (POL) [4]-Masarova (ESP) 6-3 6-4

Tomova (BUL) [5]-Fett (CRO) 6-3 6-4

Frech (POL) [6]-Salkova (CZE) 6-4 6-7(4) 2-2 rit.

Kalinina (UKR) [3]-Jacquemot (FRA) 7-5 3-6 6-2

Selekhmeteva [Q]-von Deichmann (LIE) [LL] 6-1 6-2

Samson (CZE) [WC]-Siniakova (CZE) [2] 1-6 7-5 6-3