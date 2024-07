WTA Praga 2024, risultati 22 luglio: agli ottavi Noskova, eliminata Schmiedlová

Il Prague Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Praga, in Cechia, vede completarsi il primo turno: non ci sono azzurre in tabellone. La ceca Linda Nosková, numero 1 del seeding, regola la qualificata ucraina Katarina Zavatska per 6-3 6-2, mentre la tedesca Eva Lys piega la qualificata ucraina Anastasiya Soboleva per 6-4 6-3.

La lucky loser nipponica Ena Shibahara elimina la tedesca Tamara Korpatsch con lo score di 7-6 (5) 3-6 7-5, mentre la numero 4 del seeding, la polacca Magda Linette, elimina la qualificata tedesca Mona Barthel per 7-6 (4) 6-4, infine la croata Jana Fett supera la lucky loser belga Alison Van Uytvanck con un duplice 6-2.

La numero 6 del tabellone, la polacca Magdalena Fręch, elimina in tre set l’australiana Astra Sharma con lo score di 6-4 2-6 6-2, mentre la ceca Dominika Šálková regola la turca Zeynep Sönmez col punteggio di 6-4 6-0, infine la lucky loser del Liechtenstein, Kathinka von Deichmann, elimina la numero 8 del tabellone, la slovacca Anna Karolína Schmiedlová, con un duplice 6-4.

La qualificata russa Oksana Selekhmeteva estromette la wild card ceca Barbora Palicová per 7-5 6-3, mentre l’altra wild card ceca Laura Samson liquida la qualificata croata Tara Würth per 6-0 6-2, infine la numero 2 del seeding, la ceca Kateřina Siniaková, piega la qualificata statunitense Louisa Chirico col punteggio di 7-5 4-6 6-3.

WTA 250 PRAGA 2024 – RISULTATI 22 LUGLIO

Linda Nosková (1) b. Katarina Zavatska (Q) 6-3 6-2

Eva Lys b. Anastasiya Soboleva (Q) 6-4 6-3

Ena Shibahara (LL) b. Tamara Korpatsch 7-6 (5) 3-6 7-5

Magda Linette (4) b. Mona Barthel (Q) 7-6 (4) 6-4

Jana Fett b. Alison Van Uytvanck (LL) 6-2 6-2

Magdalena Fręch (6) b. Astra Sharma 6-4 2-6 6-2

Dominika Šálková b. Zeynep Sönmez 6-4 6-0

Kathinka von Deichmann (LL) b. Anna Karolína Schmiedlová (8) 6-4 6-4

Oksana Selekhmeteva (Q) b. Barbora Palicová (WC) 7-5 6-3

Laura Samson (WC) b. Tara Würth (Q) 6-0 6-2

Kateřina Siniaková (2) b. Louisa Chirico (Q) 7-5 4-6 6-3