WTA Palermo, Sara Errani lotta, ma soccombe alla forza di Qinwen Zheng

Qinwen Zheng rispetta il pronostico e supera Sara Errani all’esordio nel Palermo Ladies Open, WTA 250 sulla terra battuta del capoluogo siciliano. La campionessa in carica, testa di serie numero 1 e numero 7 del mondo, ha vinto con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco e affronterà Petra Martic al secondo turno.

Come prevedibile, nel match il servizio non è una costante: Errani ha grandi difficoltà nei suoi turni di battuta ad entrare dentro al palleggio, con Zheng che le mette grande pressione sin dal primo colpo e riesce a strapparle il servizio alle prime due occasioni e ad andare sul 3-1. Infatti la numero 7 del mondo non gioca un buon game sul 2-0, cedendo a sua volta la battuta. Per il resto il set prosegue in maniera lineare, con la campionessa in carica che commette qualche errore forzando troppo con il dritto in risposta, mentre al servizio è praticamente intoccabile: il parziale è suo per 6-3.

Il secondo set è invece più netto del primo: Zheng commette qualche errore nella sua costante ricerca di pressing nello scambio ed Errani si ritrova sempre costretta a inseguire e a difendersi alla disperata. La romagnola perde due volte il servizio, per la prima volta sull’1-1 e poi sull’1-3. L’ex numero 5 del mondo cerca di rimanere agganciata al match fino alla fine, tiene la battuta sull’1-5 grazie a due belle smorzate, ma l’asiatica chiude sul 6-2.

La differenza tra le due la fa chiaramente il rendimento alla battuta: 79% di punti vinti con la prima per la cinese contro il solo 50% di Errani. Zheng che ha ceduto una sola volta il servizio, mentre l’azzurra quattro volte.