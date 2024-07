WTA Palermo 2024, Lucia Bronzetti cede in due set alla romena Jaqueline Cristian negli ottavi

Si esaurisce la presenza italiana nel tabellone di singolare femminile del 35° Palermo Ladies Open di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor siciliana: negli ottavi di finale Lucia Bronzetti cede il passo alla romena Jaqueline Cristian, numero 7 del seeding, che si impone per 6-3 6-2 in un’ora e 48 minuti di gioco. Nei quarti di finale per lei sfida contro la vincente del match tra la cinese Zheng Qinwen, testa di serie numero 1, e la croata Petra Martic.

Nel primo set si va avanti a strappi: parte meglio l’azzurra, che va sul 2-0, trovando il break in apertura ai vantaggi. La romena però si desta, infila quattro giochi consecutivi e si porta sul 4-2. Bronzetti recupera il break di ritardo nel settimo gioco, ma nell’ottavo cede ancora la battuta. La romena annulla l’occasione per l’ennesimo controbreak e va a chiudere sul 6-3 dopo 56′.

Nella seconda frazione Bronzetti nel terzo game dal 40-15 subisce 4 punti consecutivi e cede la battuta ai vantaggi, ma nel gioco successivo centra l’immediato controbreak. L’azzurra, però, perde ancora il servizio, e questa volta Cristian allunga sul 4-2. La tennista italiana cede nuovamente la battuta e la romena alla prima occasione utile va a vincere per 6-2 in 52′, qualificandosi ai quarti.

Le statistiche sottolineano la supremazia in campo della romena, che vince 67 punti contro i 48 dell’azzurra: Cristian converte 6 delle 10 palle break avute a disposizione, mentre Bronzetti si attesta a 3 su 5. Nel conteggio vincenti-errori non forzati per la romena il saldo è positivo con 26-23, mentre per l’italiana è negativo con 11-17. Al servizio la romena mette a segno 4 ace, mentre per l’azzurra c’è un doppio fallo.