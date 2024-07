WTA Budapest 2024, risultati 18 luglio: Diana Shnaider ai quarti, eliminata Wang Xiyu

Si completano gli ottavi di finale dell’Hungarian Grand Prix 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor magiara di Budapest, in Ungheria: nel tabellone di singolare femminile, senza azzurre iscritte, oggi scende in campo la parte alta del main draw.

Il derby russo sorride alla numero 1 del seeding, Diana Shnaider, che regola la qualificata Ekaterina Makarova con un duplice 6-3 e domani tornerà in campo per affrontare la lucky loser tedesca Ella Seidel, la quale supera la padrona di casa magiara Anna Bondár con un doppio 7-5.

Approda ai quarti di finale anche la slovacca Rebecca Šramková, che elimina la testa di serie numero 3, la cinese Wang Xiyu con il punteggio di 7-6 (4) 6-3, ed al prossimo turno affronterà l’altra teutonica Eva Lys, che approfitta del ritiro della statunitense Bernarda Pera, giunto però sullo score di 7-6 (6) 4-1 per la tedesca.