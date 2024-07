WTA Palermo 2024, Bronzetti vince la battaglia notturna con la francese Jacquemot

Sono già passate le due del mattino quando Lucia Bronzetti si qualifica per il secondo turno del WTA di Palermo. Nel cuore della notte, dunque la tennista romagnola bagna l’esordio sulla terra rossa siciliana con una vittoria contro la francese Elsa Jacquemot, numero 145 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Nel prossimo turno Bronzetti affronterà la rumena Jaqueline Cristian, che ha superato l’argentina Julia Riera nel primo turno.

Bronzetti ha chiuso l’incontro con il 70% di prime in campo anche se con questo colpo ha vinto il 61% dei punti, mentre il 52% con la seconda. Dall’altra parte Jacquemot ha tenuto percentuali appena sopra il 50%, con anche quattro doppi falli all’attivo.

Dopo i primi quattro game dove si segue l’andamento dei turni di servizio, l’equilibrio viene spezzato da Bronzetti, che trova il break nel quinto gioco. Jacquemot riesce ad ottenere l’immediato controbreak, ma nel game successivo la romagnola torna nuovamente in vantaggio di un break, strappando a zero il servizio alla francese. Le palle break si sprecano, con Bronzetti che ne salva tre nell’ottavo game e la francese che annulla due set point nel nono gioco. Nel momento di chiudere il primo set, però, l’azzurra perde la battuta. Come già successo, però, Bronzetti ritrova subito il break di vantaggio nell’undicesimo game e poi chiude sul 7-5.

Il secondo set comincia molto bene per l’azzurra, che strappa il servizio all’avversaria nel terzo game. Purtroppo Bronzetti subisce immediatamente il controbreak da parte della transalpina, che poi toglie ancora la battuta all’italiana nel sesto gioco. Il settimo game è lunghissimo con Bronzetti che non riesce a sfruttare tre palle break consecutive. Alla fine il secondo set va a Jacquemot per 6-3.

La numero 70 del mondo parte meglio anche nel terzo set, trovando il break nel secondo game. Jacquemot non molla, però, e sfrutta un altro passaggio a vuoto al servizio dell’azzurra. Bronzetti, però, torna subito avanti di un break nel quarto game e scappa poi sul 4-1. La francese resta ancora in scia dell’azzurra annullando due match point nell’ottavo game, ma in quello successivo Bronzetti non trema al servizio e chiude sul 6-3, qualificandosi per il secondo turno.