WTA Iași, Nuria Brancaccio cede in due set a Jaqueline Cristian nel primo turno

Niente da fare per Nuria Brancaccio (n.251 del ranking). La tennista italiana, ripescata nel tabellone principale del torneo WTA di Iași (Romania) è stata sconfitta dalla padrona di casa Jaqueline Cristian (n.61 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-4. Ci ha provato Brancaccio a rimanere in partita al cospetto di una giocatrice più forte, specialmente nel secondo parziale, ma alla fine le maggiori soluzioni della rumena hanno fatto la differenza.

Nel primo set entrambe le tenniste hanno le loro chance per andare avanti di un break, ma dal quarto game Cristian vola via. Nuria subisce il break nel quarto game senza realizzare alcun quindici e il secondo break arriva nell’ottavo, con la rumena abile a sfruttare le seconde di servizio non così efficaci dell’azzurra (6-2).

Nel secondo set Cristian strappa nuovamente il servizio alla nostra portacolori nel quarto gioco, ai vantaggi, ma Brancaccio ha il merito di non arrendersi. La giocatrice tricolore trova il contro-break nel settimo game, ma nella fase calda non gestisce a dovere la tensione ed è costretta ad alzare bandiera bianca sullo score di 6-4.

Leggendo le statistiche, il 44% dei punti vinti con la seconda di servizio e il 55% con la prima dell’italiana descrivono in maniera puntuale quanto accaduto, se si considerano le percentuali di prima e seconda in battuta della rivale (71% e 68%).