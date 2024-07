WTA Iasi, Avanesyan supera Martic, ok Cristian, nessun problema per Mirra Andreeva

Giornata di ottavi di finale per il WTA 250 di Iasi (Romania), la prima edizione del torneo rumeno sulla terra battuta. Ottima prova da parte della testa di serie numero 1 Mirra Andreeva che si è sbarazzata senza problemi della bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 6-1 6-3 non concedendo neppure una palla break in tutto il match. Andreeva che affronterà la sorprendente croata Lea Boskovic: la numero 202 del mondo ha battuto la veterana americana Varvara Lepchenko con un secco 6-3 6-4.

La testa di serie numero 3 Jaqueline Cristian ha trionfato nel derby rumeno in oltre tre ore contro la connazionale Elena Gabriela Ruse per 6-4 6-7(1) 6-2: brava la numero 61 del mondo a partire forte nel set decisivo dopo aver giocato un pessimo tiebreak nel secondo. Affronterà Elina Avanesyan che ha regolato in due ore e mezza la croata Petra Martic per 6-2 5-7 6-4.

L’altra testa di serie che ha vinto è l’ungherese Anna Bondar che ha sconfitto per 7-5 6-4 la spagnola Marina Bassols, rimontando due volte un break di svantaggio nel primo set. Affronterà la serba Olga Danilovic che con un doppio 6-1 ha schiantato la padrona di casa Anca Alexia Todoni.

Nello spicchio basso di tabellone si giocheranno l’ultimo quarto di finale la francese Chloe Paquet che ha sconfitto la svizzera Simona Waltert per 6-1 7-5: sarà derby con l’altra transalpina Selena Janicijevic, vincitrice per 6-2 7-6(6) sulla rumena Miriam Bianca Bulgaru, annullando un set point nel tiebreak del secondo.