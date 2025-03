Ranking WTA (17 marzo 2025): Jasmine Paolini n.7 del mondo, Mirra Andreeva in ascesa esponenziale

Ci sono aggiornamenti significativi rispetto all’ultima settimana nel ranking WTA di tennis. La bielorussa Aryna Sabalenka, infatti, ha rafforzato la propria leadership in vetta alla graduatoria con 9606 punti, frutto della finale raggiunta nel torneo di Indian Wells. La polacca Iga Swiatek è sempre seconda, ma decisamente più staccata, visti i 2231 punti di differenza. In terza piazza troviamo sempre l’americana Coco Gauff a -3543 dal vertice.

La vera notizia però è l’ascesa esponenziale della 17enne russa Mirra Andreeva. Dopo aver vinto il WTA1000 di Dubai, Mirra è riuscita a conquistare anche il titolo di Indian Wells, sconfiggendo in semifinale Swiatek e in finale Sabalenka. Per questo, nell’ultimo aggiornamento, il guadagno di cinque posizioni si è tradotto nel nuovo best ranking di n.6 del mondo.

Di ciò ha dovuto prendere atto anche Jasmine Paolini che, rispetto all’ultimo aggiornamento, è scesa al n.7. Un periodo non semplice per la toscana, nettamente battuta negli ottavi di finale del 1000 in California dalla russa Liudmila Samsonova. Si spera che la giocatrice allenata da Renzo Furlan sappia trovare il suo miglior tennis in vista del prossimo impegno a Miami.

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 17 marzo

1. Aryna Sabalenka 9606 punti

2. Iga Swiatek 7375 punti

3. Coco Gauff 6063 punti

4. Jessica Pegula 5361 punti

5. Madison Keys 5004 punti

6. Mirra Andreeva 4710 punti

7. Jasmine Paolini 4518 punti

8. Elena Rybakina 4448 punti

9. Qinwen Zheng 3985 punti

10. Emma Navarro 3859 punti

Parlando delle altre giocatrici italiane, troviamo Lucia Bronzetti sempre nel ruolo di n.2 d’Italia (n.62) a precedere la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (n.82), che perso ben 10 posizioni rispetto all’ultimo update. Permane il dato di solo tre azzurre nella top-100, considerando Sara Errani n.124 e Martina Trevisan n.136, le più vicine al gruppo di giocatrici citato.

TOP-10 AZZURRE

Lunedì 17 marzo

7. Jasmine Paolini 4518 punti

62. Lucia Bronzetti 993 punti

82. Elisabetta Cocciaretto 838 punti

124. Sara Errani 590 punti

136. Martina Trevisan 537 punti

146. Lucrezia Stefanini 498 punti

185. Nuria Brancaccio 379

201. Giorgia Pedone 349

266. Nicole Fossa Huergo 265

305. Camilla Rosatello 220