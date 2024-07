WTA Budapest, Sasnovich e Shnaider si giocheranno il titolo sulla terra ungherese

Sarà sfida tra Bielorussia e Russia nella finale del torneo WTA di Budapest. Aliaksandra Sasnovich e Diana Shnaider si affronteranno domani sulla terra rossa ungherese e per la prima volta si giocheranno una finale: l’unico match tra loro è stato a Doha quest’anno, col la seconda impostasi in meno di un’ora per 6-1 6-2.

E proprio dalla Shnaider ci aspettavamo l’approdo all’ultimo atto, essendo anche la prima favorita del seeding. Partita praticamente mai in discussione contro la tedesca Eva Lys, che ha provato a tenere botta ma ha non ha potuto far nulla contro la russa, alla terza finale stagionale dopo quelle di Hua Hin e Bad Homburg.

La sorpresa di giornata è arrivata nella prima partita di giornata, con Sasnovich che è riuscita a ribaltare una situazione disperata con Anna Karolina Schmiedlova. La slovacca difatti era avanti sul 5-2 nella terza frazione ed ha avuto la possibilità di servire per il match, ma la bielorussa è stata capace di annullare un match point prima della gloriosa rimonta.

WTA BUDAPEST 2024, RISULTATI 20 LUGLIO

A. Sasnovich b. A. K. Schmiedlova 6-3 3-6 7-5

D. Shnaider b. E. Lys 6-3 6-3