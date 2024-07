WTA Budapest, Diana Shnaider fa suo il terzo titolo stagionale: battuta Sasnovich

Terzo titolo stagionale per Diana Shnaider sulla terra di Budapest. La tennista russa ha la meglio su Aliaksandra Sasnovich nel torneo ungherese aggiudicandosi così l’edizione numero 22 della storia: un doppio 6-4 con cui migliora la propria classifica, risultando da domani la nuova numero 23 al mondo.

Una partita dall’andamento quantomeno irregolare. Poiché il servizio è tutto tranne che un fattore già nel primo set: basti pensare che ci sono cinque break nei primi sei giochi, con la russa che si ritrova a condurre sul 5-2. La prima volta in cui va a servire per il set scivola di nuovo perdendo la battuta a zero, ma si rifà ampiamente nel decimo game al terzo set point.

Le cose non cambiano nel secondo set, in cui il servizio diventa solo leggermente più affidabile. Scambio di cortesie tra secondo e terzo gioco con le due tenniste che rimangono lì a inseguirsi, poi Sasnovich sembra poter ribaltare l’inerzia al termine di un duro settimo gioco in cui si mette in condizione per il servire per il 5-3. Risultato? Tre game in fila per Shnaider, che può esultare davanti al pubblico magiaro.

Partita in cui i due servizi hanno faticato, con Shnaider che riesce a fare un po’ meglio con l’11/25 con la seconda rispetto all’8/23 della sua avversaria, che ha concesso ben nove palle break. Alla fine la russa vince il 58% dei punti in risposta e il 49% con il servizio, leggermente meglio di Sasnovich.