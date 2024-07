Wimbledon, svanisce il sogno di Fognini. Il ligure crolla al quinto contro Bautista Agut

Finisce il sogno di Fabio Fognini a Wimbledon. Per la settima volta consecutiva il ligure si ferma al terzo turno dello Slam londinese, non riuscendo a centrare la prima partecipazione agli ottavi. La pioggia di ieri ha probabilmente stoppato Fabio nel miglior momento e nella ripresa odierna lo spagnolo Roberto Bautista Agut è stato molto più cinico, andando a chiudere il match al quinto set con il punteggio di 7-6 3-6 5-7 7-6 6-4 dopo quattro ore e mezza di gioco.

Non sono bastati addirittura 23 ace a Fognini, anche se il ligure ha commesso addirittura 15 doppi falli. Sono stati addirittura 87 i vincenti dell’azzurro a fronte anche di 77 errori non forzati. Per Bautista, invece, 30 vincenti e 39 errori non forzati.

Nel primo set si segue l’andamento dei servizi. Fognini ha una palla break nel quinto game, ma Bautista Agut si salva con un’ottima prima. A sua volta lo spagnolo ne ha una nel gioco successivo, ma anche Fabio riesce a salvarsi con il servizio. Si va di conseguenza al tiebreak, con Fognini che si porta sul 4-1. Il ligure, però, commette due doppi falli consecutivi che rimettono in corsa lo spagnolo. Alla fine la spunta Bautista Agut al secondo set point per 8-6.

In avvio di secondo set ci sono subito tante occasioni per Fognini. Nel secondo game, infatti, il ligure si procura ben quattro palle break, ma non riesce a sfruttarle anche per meriti di Bautista Agut. Nel quinto gioco lo spagnolo è vittima anche di una brutta caduta, per fortuna senza conseguenze, con Fognini che riesce ad annullare anche una palla break con un gran dritto. Alla fine il break arriva in favore di Fognini nell’ottavo game, con il ligure che si prende il punto a rete dopo aver comandato lo scambio. L’azzurro chiude 6-3 e pareggia i conti.

Il terzo set parte male per il numero 94 del mondo, che si vede costretto a cedere il servizio in apertura, con Bautista Agut che scappa sul 3-0. La reazione di Fognini arriva nel quinto game, con l’italiano che si procura due palle del controbreak e sulla prima sfrutta l’errore di rovescio dello spagnolo. Nel decimo gioco Fognini si trova ad affrontare due set point, ma li annulla entrambi con una bella prima e con un’ottima volée. Nel game successivo il ligure si inventa alcuni passanti clamorosi e trova il break che lo porta davanti. Fabio non trema e si prende il set per 7-5, portandosi in vantaggio.

Il quarto set è un susseguirsi di emozioni e colpi di scena. Fognini ha subito due palle break, ma le manca e soprattutto sulla seconda ci sono rimpianti per l’errore di dritto. Poi è il ligure a salvare due palle break nel game seguente, ma alla fine il break arriva comunque per Bautista al termine di un lunghissimo terzo game, con lo spagnolo che poi sale 3-1 alla quinta occasione. Fognini, però, reagisce prontamente e trova il controbreak immediato. Nel sesto gioco Fognini fa disastri (due doppi falli ed una serie di errori), perdendo ancora il servizio, ma nel game successivo Fabio è eccezionale in risposta e trova il controbreak con un grandissimo dritto vincente. Sul 5-4 per Bautista, però, arriva la pioggia, che fa sospendere il match.

Alla ripresa quest’oggi Fognini comincia subito con un ace e poi conserva il servizio ai vantaggi. Il set scivola al tie-break, dove purtroppo l’azzurro si smarrisce. Il ligure commette molti errori, con Bautista Agut che si impone agevolmente per 7-1, portando la sfida al quinto e decisivo set.

La scia negativa del tie-break Fognini se la porta dietro anche in avvio di quinto set. Un errore di dritto del ligure concede il break a Bautista nel terzo game. La reazione di Fabio, però, è repentina e nel game successivo trova il controbreak immediato. Si procede poi a seguire l’andamento dei turni di servizio fino ad uno sciagurato nono gioco per Fognini. Il ligure perde a zero il servizio, con Bautista che poi chiude il set sul 6-4 e si qualifica per gli ottavi.