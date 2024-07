Wimbledon, Sinner verso un tabellone in salita: potenziali Medvedev, Alcaraz e Djokovic in successione. E agli ottavi…

In attesa di conoscere il nome del suo prossimo avversario, Jannik Sinner ha già staccato il pass per il quarto turno del tabellone di singolare maschile di Wimbledon: l’azzurro tornerà in campo domenica contro il vincente del match tra il canadese Denis Shapovalov e lo statunitense Ben Shelton, sospeso sul 2-3 del primo set, che riprenderà domani alle ore 14.00 italiane sul Court 1.

In caso di ulteriore vittoria, inoltre, il tennista italiano approderebbe ai quarti di finale: anche in questo caso il quadro dei possibili sfidanti è in divenire. Il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 10, è già agli ottavi, dove sfiderà colui che la spunterà tra il tedesco Jan-Lennard Struff ed il russo Daniil Medvedev, match interrotto nel quarto set sul punteggio di 1-6 3-6 6-4 1-1.

Dal secondo spicchio della parte alta del tabellone, inoltre, uscirà l’avversario del tennista italiano nell’eventuale semifinale: quest’oggi hanno vinto sia lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del seeding, che lo statunitense Tommy Paul, numero 12 del tabellone.

Il primo attende il vincitore del match tra lo statunitense Brandon Nakashima ed il francese Ugo Humbert, fermato sullo score di 6-7 3-6 7-6 6-6, quando i due stavano per giocare il tiebreak del quarto parziale, mentre il secondo aspetta il vincente della sfida tra l’iberico Roberto Bautista Agut e l’azzurro Fabio Fognini, sospesa sul punteggio di 7-6 3-6 5-7 5-4, con il ligure che si apprestava a servire per restare nel quarto set.

Dalla parte bassa del tabellone, infine, uscirà il rivale che Sinner andrebbe ad incontrare nell’eventuale ultimo atto: tutti gli otto match del terzo turno si giocheranno domani, ma gli avversari più temibili sono certamente il numero 4, il tedesco Alexander Zverev, ed il numero 2, il serbo Novak Djokovic.