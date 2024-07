Sinner in versione filosofo: “Devo continuare a migliorare, anche come persona. Ho imparato ad essere gentile con l’erba”

Jannik Sinner è uno dei quattro tennisti già qualificati per gli ottavi di finale di Wimbledon 2024: l’azzurro ha strapazzato il serbo Miomir Kecmanovic, sconfitto per 6-1 6-4 6-2. Il tennista italiano è stato intervistato, come di consueto, in campo a fine incontro.

Le prime parole a caldo del numero 1 del mondo: “Sono molto contento della prestazione di oggi. Ho giocato contro un buon giocatore. Sono soddisfatto di come ho colpito la palla. E’ stata una giornata impegnativa, sono contento di aver finito in fretta, ora penso al prossimo turno“.

L’importanza del torneo giocato da Sinner: “Questo è un posto speciale, se non il più speciale dove giocare a tennis. Mi piace questa atmosfera. Io e il mio team stiamo lavorando tantissimo per essere in questa posizione. Il mio gioco è migliorato, ma cerchiamo sempre di fare altri passi avanti“.

L’azzurro analizza i suoi miglioramenti sulla superficie: “Ci sono dei sacrifici da fare, dobbiamo migliorare ogni giorno, anche come persona. Negli anni ho fatto amicizia con l’erba. Bisogna essere molto gentili con l’erba. All’inizio facevo molta fatica, sento che anno dopo anno sto migliorando. Essere felici sul campo è la cosa più importante“.